В аэропорту Мадрида открылись новые VIP-залы

В столичном аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса открылись пять обновленных VIP-залов, в модернизацию которых было вложено 5 миллионов евро, сообщают информационные агентства Испании. Их общая площадь увеличилась до 5 800 квадратных метров. В общей сложности залы рассчитаны почти на тысячу мест. В ходе ремонта была обновлена инфраструктура, а старую мебель заменили более эргономичными моделями.

Обновленные помещения поделены на несколько зон разного назначения в зависимости от выполняемых функций. Так, пассажиры отныне могут посетить зону отдыха и "тихую комнату" (Silence Room), конференц-зал, рабочую зону, бесплатные души и туалеты, зону питания и станции для зарядки электронных устройств. Помимо этого, работает бесплатное неограниченное подключение по Wi-Fi и установлены компьютеры с доступом к сети Интернет. В зале Cibeles также оборудована зона для курящих пассажиров и терраса площадью почти 2 000 квадратных метров с видом на летное поле. Залы адаптированы к нуждам лиц с ограниченными физическими возможностями.

Посетителям предложат питание по системе "шведский стол", разработанное с учетом различных культур и диет, национальную и иностранную прессу и услуги камеры хранения. Здесь также работает система громкой связи и установлены табло с информацией о рейсах. Пассажиры смогут взять с собой даже домашних животных в том случае, если они находятся в специальных переносках.

Залы названы в честь самых знаковых достопримечательностей столицы. Так, VIP-лаунж в первом терминале был назван Cibeles в честь одноименного фонтана, во втором – Puera de Alcala в честь одних из городских ворот, в третьем – Puerta del Sol в честь центральной столичной площади, в четвертом – Plaza Mayor в честь главной площади города, а в здании-спутнике 4S – Neptuno в честь еще одного фонтана.