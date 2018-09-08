В аэропорту Фуэртевентуры для пассажиров открыли рабочую зону

Аэропорт Фуэртевентуры открыл новую зону, где пассажиры при необходимости могут поработать.
Рабочее пространство расположено в зоне посадки в здании терминала рядом с кафе Burger King и Coffee Republic.
Как сообщило Управление воздушного транспорта и аэропортов Aena, пространство включает три стола и 16 мест для сидения. Оно также оборудовано розетками и USB-разъёмами. В проект было вложено 14,9 тысяч евро.
Кроме того, у сидений в зоне посадки были установлены дополнительные точки для зарядки мобильных устройств и ноутбуков.Темы: Туризм