В аэропорту Барселоны снова очереди

Из года в год с приходом лета в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» наблюдается одна и та же картина: длинные очереди и большие скопления людей на пунктах досмотра и паспортном контроле. Нынешний сезон не стал исключением.

В понедельник, 11 июня, от интернет-пользователей начали поступать многочисленные сообщения о перегруженности Терминала 1. На опубликованных в социальных сетях фото видны сотни людей в ожидании прохода через металлодетекторы, на паспортном контроле и у выходов на посадку. Пассажиры также жаловались на то, что работали не все пункты досмотра.

В Управлении воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena сообщили, что время прохождения через пункты контроля не превышает установленных норм.