В аэропорту Барселоны проходит забастовка служб безопасности

В аэропорту Барселоны «Эль-Прат» в пятницу началась забастовка служб безопасности.
Бастуют сотрудники компании Trablisa, которая отвечая за безопасность в аэропорту. Они требуют улучшения условий труда и оплаты. В частности, добиваются увеличения оплаты труда на 1 евро за каждый час работы.
В первые часы забастовки в аэропорту не наблюдалось большого скопления людей. Несмотря на забастовку, стоять в очереди для прохождения контроля приходилось не более 15 минут. Забастовка началась в полночь, а когда завершится - неизвестно.Темы: Туризм Барселона