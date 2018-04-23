В аэропорту Барселоны летом планируются забастовки

Диспетчеры аэропорта Барселоны «Эль-Прат» объявили о готовящихся забастовках этим летом. Работники требуют увеличить штат из-за высокой трудовой нагрузки. Существующий персонал они считают недостаточным для работы с транспортным потоком.

Забастовки будут 24-часовыми и начнутся с 20 июня. Пока точные сроки приостановки работы не определены. Забастовки не коснутся работников командно-диспетчерского пункта и будут проходить только в центре управления, откуда ведётся контроль рейсов из Средиземноморья, в том числе с востока Испании и Балеарских островов.

Государственная компания Enaire, занимающаяся авиаперевозками, выразила «полную готовность к диалогу» с диспетчерами.