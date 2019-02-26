В аэропорту Аликанте появились персональные шопперы

Персонализированный сервис доступен на разных языках, включая испанский, русский и английский. Шопперы дают рекомендации по продуктам и услугам, которые можно приобрести в торговых залах аэропорта, чтобы клиенты могли совершать покупки быстрым и удобным способом. Ассистенты также могут помочь с оформлением таможенных и налоговых документов.

Услуга предоставляется бесплатно, но требует предварительного заказа. Его можно сделать, отправив запрос по электронной почте на адрес alc.personalshopper@aena.es, по телефону +34 672 141 129, в социальных сетях Instagram или Facebook, а также обратившись в информационный пункт терминала аэропорта после прохождения контроля.

Сервис организован компанией Best Way Congresos y Azafatas, которая специализируется на маркетинге в аэропортах и имеет опыт работы в разных городах Испании.

В Aena напомнили, что в торговой зоне аэропорта Аликанте представлено множество бренды одежды, аксессуаров и деликатесов, в том числе Desigual, Victoria's Secret, The Fashion Place, Weekend MaxMara, Trucco, Swarovski, Parfois, Sunglass hut и Petra Mora.