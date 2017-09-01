В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки

Туристический портал Liligo провёл исследование, в результате которого выяснилось, что цены на парковку в аэропортах Барселоны и Мадрида почти в два раза превышают средний уровень по стране. Также выше среднего цены в аэропортах Бильбао, Севильи и Пальмы.

Авторы исследования отмечают, что туристы, как правило, не учитывают стоимость парковки при составлении маршрута путешествия и гораздо больше внимания уделяют стоимости авиабилетов, отелей и аренды автомобилей. Однако, по их словам, продолжительное пользование стоянкой в аэропорту может обернуться весомыми непредвиденными тратами.

В некоторых аэропортах существуют специальные предложения на выходные, в то время как в других тариф является поминутным и фиксированным.

Так, в терминале T4 в аэропорту Мадрида стоимость парковки, начиная со 121-й минуты, составляет 0,05 евро за минуту, парковка на срок до 4 дней обойдётся в 20,95 евро в день, а начиная с пятого дня – в 16 евро в день. Схожие цены действуют в аэропорту Барселоны, а в Бильбао они немного ниже: при парковке на срок менее 5 дней стоимость составляет 16 евро в день.

В ряде аэропортов есть бесплатные стоянки. Барселона-Эль-Прат предлагает бесплатную парковку для мотоциклов в двух терминалах. Бесплатно оставить автомобиль можно в аэропортах Альбасете, Альмерии, Бадахоса, Бургоса, Кордобы, Эль-Уэрро, Ла-Гомера, Леона, Логроньо, Саламанки и Витории.