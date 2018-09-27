В аэропорт Гран-Канарии пустили автобусы-экспрессы

На начальном этапе Airport express будет включать 6 автобусов. Представляет услугу транспортная компания Global.

Автобусы соединят аэропорт со станциями San Telmo и Santa Catalina в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на севере, а также с маяком Маспаломас, курортами Пуэрто-Рико и Пуэрто-де-Моган на юге.

Как сообщили в администрации острова, на проект было выделено дополнительное финансирование, которое составило порядка миллиона евро. Проект направлен на то, чтобы увеличить пассажиропоток и безопасность.