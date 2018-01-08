В 30 испанских провинциях объявлено предупреждение из-за непогоды

Испания, особенно ее центральная и северная часть, оказались во власти снегопадов и резкого похолодания. В понедельник Государственное метеорологические агентство объявило предупреждение в 30 испанских провинциях.

В минувшие выходные сразу несколько ключевых автомобильных трасс оказались заблокированы из-за снегопада. Некоторым водителям пришлось ночевать в машинах. К ликвидации последствий были подключены вся доступная техника и военнослужащие.

В провинциях Авила, Бургас и Леон в понедельник столбики термометров показывали от минус 5 до минус 8 градусов. Здесь объявлен «желтый» уровень метеорологической угрозы. Такое же предупреждение получили жители Валенсии, Саламанки, Сеговии, Сории, Вальядолида, Барселоны, Жироны, Лериды, Мадрида, Ла-Риохи, Кантабрии, Куэнки, Толедо, Теруэля, Сарагосы, Гранады и Гвадалахары. Гвадалахара стала единственным регионом, где сегодня действует «оранжевый» уровень опасности. В Хане, Малаге и Гранаде возможны снегопады.

Из-за сильных волн объявлено предупреждение на островах Эль-Йерро, Фуэртевентура, Гран-Кантария, Ла-Гомера, Лансароте, Майорка и Тенерифе. А на Минорке картину усугубляют ливни и шторм.