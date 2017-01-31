В 2016 году в Испании побывали 75,6 млн иностранных туристов

За весь минувший год Испанию посетили 75,6 млн иностранных туристов. Это на 10,3% больше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные туристической организации Frontur, опубликованные Национальным институтом статистики. Эти данные даже превзошли прогноз Министерства энергетики и туризма, согласно которым, этот показатель составлял 75,3 млн человек.

Только в декабре в Испании побывали 4 млн иностранных туристов - на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Больше всего туристов отправила в Испанию Великобритания - 17,8 млн человек. На втором месте Франция, а на третьем - Германия. А максимальный рост продемонстрировала Ирландия. В 2016 год в Испании отдохнули 1,8 млн ирландских туристов - на 23% больше.

Самым посещаемым регионом Испании стала Каталония, принявшая 18 млн туристов. Далее следуют Канарские острова (13,3 млн) и Балеарские острова (13 млн).