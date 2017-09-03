Уровень загруженности испанских кемпингов достиг докризисных показателей

Прошедшее лето стало для испанских кемпингов лучшим за последнее десятилетие, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные отраслевой федерации FEEC. В среднем подобные комплексы были загружены на 85-90%, что примерно соответствует докризисным показателям или даже превышает их. По мнению экспертов FEEC, в ближайшие недели общее число постояльцев может достичь рекордной отметки в 22 миллиона за весь летний сезон, охватывающий период с июля по сентябрь.

Представители федерации отмечают, что в основном подобный рост был обусловлен восстановлением национального туристического сектора: 65% клиентов кемпингов составляли жители Испании. Это значит, что после кризиса путешественники начали постепенно возвращаться к подобной модели отдыха, тем самым сделав ее второй по уровню популярности после гостиниц.

По данным FEEC, вышеупомянутая тенденция была особенно заметна в Риохе, Наварре, Эстремадуре, Мадриде, Арагоне, Кастилии – Ла-Манче и Кастилии и Леоне, где доля национальных клиентов достигла 80%. В Кантабрии, Астурии, Стране Басков и Галисии она составила 70%, а на побережье Средиземного моря, в Мурсии, Барселоне и части районов Андалусии – 60%.

В федерации также отмечают рост популярности кемпингов среди путешественников, которые обычно выбирают другие виды отдыха. Согласно ее подсчетам, около 100 000 испанских семей этим летом впервые разместились в туристических комплексах подобного рода.

Председатель FEC Ана Бериаин подтвердила, что "достигнутые показатели подтверждают, что с каждым разом все большее число туристов из Испании доверяют нам свой отдых". "Наш уровень соответствут лучшим кемпингам Европы", - заключила Бериаин.