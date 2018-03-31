Улицы Эстепоны на Пасху наполнит аромат флёрдоранжа

Мэрия Эстепоны разработала специальный план по уборке для Страстной недели. Власти хотят, чтобы в праздники город выглядел как можно лучше, поскольку в этот период наблюдается наплыв туристов.

Специальная бригада, работающая в пасхальный сезон, насчитывает 25 человек. Согласно плану городских властей, улицы во всём историческом центре Эстепоны следует мыть водой с добавлением продукта с запахом флёрдоранжа, «который усиливает естественный запах цветущих апельсиновых деревьев».

Убирать улицы будут как до, так и после религиозных шествий. Несколько уборщиков, к тому же, будут сопровождать каждую процессию. Также на этот период на улицах города будут выставлены дополнительные контейнеры для мусора, и к уборке будет привлечено больше мусорщиков.