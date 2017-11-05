Участники маршрута "Путь Сида" смогут проштамповать свой дорожный пропуск в городке Альхимия-де-Альфара

Муниципалитет Альхимия-де-Альфара в Валенсии вошел в состав сети городов, где следующие по Пути Сида паломники смогут поставить штамп в свой дорожный пропуск, сообщают информационные агентства Испании. На новом штампе можно различить очертания башни местной церкви Сан-Висенте-Феррер и гор.

Вышеупомянутый путевой документ напоминает бумагу, которая выдалась в эпоху Средневековья для обеспечения свободы передвижений странников и товаров.

На сегодняшний день в провинции Валенсия насчитыватся 23 муниципалитета, где можно поставить штамп. Все печати были разработаны дизайнером Хулианом де Веласко и включают в себя те или иные отсылки к знаковым элементам городов, которые они олицетворяют. Наряду с вышеупомянутым Альхимия-де-Альфара, в состав сети также входят Альфара-де-ла-Барония, Альфарраси, Альгар-де-Палансия, Альхемеси, Альсира, Бениаджар, Бокайренте, Буфали, Корбера, Кульера, Эль-Пуч-де-Санта-Мария, Гандия, Ла-Побла-де-Фарнальс, Монтавернер, Олива, Олокау, Онтеньенте, Отос, Сагунто, Силья, Валенсия и Хатива. В общей сложности в этих населенных пунктах действуют 62 точки, где можно поставить печать в пропуск.

Альхимия-де-Альфара является частью маршрута "Завоевание Валенсии", предназначенного для прохождения на автомобиле, велосипеде или пешком. Штампы путешественникам будут ставить в здании мэрии, расположенном на площади Сан-Висенте.