Uber и Cabify временно приостанавливают работу в Барселоне

Компании Uber и Cabify, работающие в Барселоне по лицензиям на предоставление услуги аренды автомобиля с водителем (VTC), объявили о том, что временно прекращают свою деятельность в каталонской столице. Это решение обусловлено чрезмерной агрессией со стороны местного сектора такси.

О решении перевозчиков сообщила ассоциация Unauto, представляющая интересы сектора VTC. В объединении осудили поведение таксистов в Барселоне, которые во время протестов 25 июля атаковали автомобили двух компаний. При этом особое возмущение в ассоциации вызвало то, что атакам подверглись не только транспортные средства, но и водители и пассажиры.