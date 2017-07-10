Uber довезет пассажиров в аэропорт и на вокзал Мадрида за полцены

Компания Uber запустила специальную летнюю акцию, в рамках которой в июле и августе клиенты смогут добраться до мадридского аэропорта Барахас за 15 евро. Как сообщают информационные агентства Испании, стандартная цена такси на этом маршруте на данный момент составляет 30 евро. Летнее предложение распространяется на поездки с точкой отправления или прибытия внутри кольцевой дороги М-30. Помимо этого, пассажиры также могут выбрать вариант VIP и добраться до аэропорта за 29 евро на автомобиле Tesla.

Не забыли в Uber и о пассажиров других видов транспорта: акция также подразумевает скидку в размере 50% (с максимальным лимитом в 5 евро) на поездки до железнодорожных станций Аточа и Чамартин и транспортных узлов Пласа-де-Кастилья, Авенида-де-Америка, Принсипе Пио, Мендес Альваро, Монклоа и Конде-де-Касаль.

Это уже не первая подобная акция: в январе по случаю закрытия на ремонт ветки №8, ведущей в аэропорт, Uber также установил цену в 15 евро на поездки по аналогичному маршруту. Помимо этого, в июле прошлого года во время ремонта линии №1 действовала особая "Линия U", пассажирам которой была предоставлена возможность перемещений между любыми станциями закрытой ветки за 4 евро.