У таксистов Барселоны - новый дресс-код

Таксисты Барселоны больше не будут носить на работе майки без рукавов, шлёпанцы, шорты и спортивную одежду.

Решение о дополнительных требованиях к одежде водителей принято, чтобы повысить конкурентоспособность, так как, по мнению профильных ведомств, «внешний вид таксистов должен соответствовать социальным нормам». В 2017 году несколько водителей уже были оштрафованы за свой внешний вид.

Нововведения приближают такси каталонской столицы к стандартам, действующим для водителей в таких компаниях, как Uber. С другой стороны, водители Cabify обязаны носить костюм и галстук, что для таксистов представляется сложным, в особенности в жаркие летние месяцы. В то же время работники положительно отзываются об изменениях, которые происходят в секторе такси.