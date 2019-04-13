У Сантандера - самые высокие туристические оценки в Испании

Сантандер и Гранада - испанские города, которые произвели наилучшее впечатление на туристов. Об этом сообщает Организация потребителей и пользователей. Так, Сантандер набрал 87 баллов по 100-балльной шкале. А Гранада - 85.
Лидер рейтинга - Сантандер - приятно удивил туристов своей безопасностью, дружелюбием местных жителей и гастрономией. А жаловались в основном на высокие цены.
Барселона и Мадрид набрали по 80 баллов. Здесь туристов большего всего удовлетворила транспортная инфраструктура, развлечения и шопинг. Кстати, по этим же критериям высокие оценки получили также Бильбао, Севилья и Валенсия.Темы: Туризм Гранада