У Балеарских островов замечена белая акула

На странице проекта Alnitak в Facebook сообщается, что встреча с белой акулой произошла в 8 морских милях от острова Кабрера утром 28 июня. Акулу наблюдало 10 членов экспедиции, представляющих 5 стран.

Уникальность события состоит в том, что исследователям удалось задокументировать встречу: пятиметровую акулу сфотографировали и запечатлели на видео. Таким образом, этот случай стал первым достоверным свидетельством присутствия вида Carcharodon carcharias в Балеарском море. В прошлом белая акула неоднократно попадала в сети рыбаков, её наблюдали с различных судов и о ней ходили многочисленные слухи, однако подтверждений тому не было.