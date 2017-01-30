Тысячи жителей Барселоны оккупировали бульвар Рамбла

В минувшую субботу более тысячи человек оккупировали бульвар Рамбла под лозунгом "Барселона не продается". Акция была организована Федерацией ассоциаций жителей города (FAVB) при поддержке 60 других организаций из самых разных секторов деятельности. Участники марша выступали против массового туризма и в защиту своего права жить в городе.

Манифестанты прошли по одному из самых популярных бульваров Барселоны с требованием прекратить спекуляции с жильем и разрушение торговых точек шаговой доступности. Кроме того, они требовали развития "доступной культуры", "общественного транспорта, не представляющего угрозы для окружающей среды", а также политики равенства полов. Участники марша зашли на рынок Бокерия, где продемонстрировали плакаты с лозунгами в поддержку маленьких торговых точек.

Акция состоялась спустя один день после того, как администрация мэра Ады Колау одобрила Особый план городского планирования в сфере туристического размещения (PEUAT), запрещающего открытие новых отелей в центре и допускающего умеренный рост туристических мест в периферийных районах. С точки зрения организаций местных жителей, выступающих против массового туризма, подобных мер недостаточно, так как они не препятствуют росту числа мест в гостиницах и прибытию гостей в город.

Глава отдела урбанистики FAVB Камило Рамос положительно оценил результаты мероприятия и отметил, что данная инициатива была призвана привлечь внимание к стремительно набирающей обороты проблеме вытеснения местного населения из некоторых районов в силу роста цен на покупку или аренду недвижимости, а также превращения многих апартаментов в туристические.

Мероприятие завершилось чтением манифеста, авторы которого отметили, что "в последнее десятилетие феномен спекуляции достиг глобального масштаба, чему способствовали финансовые капиталы и заговоры политических элит Мадрида и Каталонии, которые хотят превратить Барселону в бизнес".