Туристы возмущены граффити на улицах Майорки

В историческом центре Пальмы-де-Майорка стали появляться граффити с лозунгами против туризма. «Туристы, езжайте домой, беженцы, добро пожаловать», «Остановите иностранцев» и «Туризм уничтожает наш город» - вот только некоторые надписи, которые возмущают в равной степени гостей из других стран и местных жителей. Подобные призывы стали появляться на фоне роста числа отдыхающих и вызванных им жалоб на разрушение городских кварталов.

Жители района Ла-Сеу, исторической зоны неподалеку от кафедрального собора, недовольны как наплывом туристов, так и засилием граффити. В свете последних событий они подали официальное обращение в мэрию. «Городская администрация проигнорировала проблему, заявив, что местные жители ответственны за отмывание и повторную покраску стен. Мэрия вмешается только в том случае, если рисунок граффити окажется нанесен на здание, находящееся в собственности у города», - отметили авторы документа.

Кроме того, горожан возмущает, что туристы начали рисовать и вырезать сердечки на стенах средневековых домов по улице Палау. «Живущие здесь люди слышали, как гиды поощряют подобное поведение отдыхающих, называя Палау «улицей любви», - рассказал СМИ представитель ассоциации местных жителей.

Ранее местное население уже требовало принятия ограничительных мер в сфере туризма. «Этот квартал превращается в парк развлечений исключительно для гостей города», - жалуются члены вышеупомянутой ассоциации.

Власти Майорки ведут интенсивную работу по усовершенствованию имиджа острова и привлечению в большей степени платежеспособных и семейных клиентов, нежели сторонников бюджетного отдыха, предпочитающих проводить отпуск на курортах вроде Магалуфа. В прошлом году правительство приняло ряд законов, в том числе запрещающих распитие алкоголя на улицах, и даже привлекло британских полицейских к патрулированию улиц.

Майорка – не первый регион Испании, жители которого выражают недовольство ростом туристического сектора. Население Барселоны также ведет борьбу с засильем иностранцев в традиционных кварталах. Городские власти установили лимит на открытие новых отелей и пытаются упорядочить деятельность сервисов аренды частных домов и квартир, в том числе Airbnb.