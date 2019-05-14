Туристы стали проводить меньше времени в Испании

По данным за март этого года число туристов, которые провели в Испании более 15 ночей, сократилось на 10,5%. Незначительно выросло число так называемых «экскурсантов» - тех, кто приезжает в страну без ночевки. Таких в этом марте на 1,6% больше, сообщает информационное агентство Europa Press.

Что касается показателей с начала года по март включительно, из 22,38 млн иностранных туристов, которые побывали в Испании за это время, 8,1 млн приезжали без ночевки (на 5,8% больше). 6,6 млн провели здесь от 4 до 7 ночей (рост на 2,8%). 3,12 млн приезжали на три ночи (больше на 16,2%). И 2,5 млн отдыхали в Испании от 8 до 15 ночей (меньше на 2,5%).