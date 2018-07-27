Туристов призывают требовать в испанских заведениях алкоголь из бутылок с этикетками

Испанская федерация крепких спиртных напитков (FEBE) проинформировала о том, что туристы имеют право требовать, чтобы в испанских заведениях им подавали алкоголь из бутылок с этикетками.

Такое заявление федерация сделала после того, как стали известны итоги исследования при поддержке Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия. FEBE проводит кампанию, направленную на повышение сознательности и понимания важности наличия этикетки и связанных с этим преимуществ.

В докладе федерации сообщается, что клиенты в большинстве своём проявляют внимательность к этикеткам на продуктах питания, а к алкоголю это относится в гораздо меньшей степени. В федерации призвали туристов и жителей Испании требовать от заведений наличия этикеток на бутылках, чтобы гарантировать качество и безопасность продукта.

В 81% опрошенных заведений заявили, что им известно о нормах, запрещающих переливать алкогольные напитки. При этом 80% жителей Испании, которые приняли участие в опросе, сообщили, что в некоторых заведениях им подавали алкоголь без этикетки, а 67% респондентов не знали о существовании каких-либо норм.