Туристов на Балеарских островах будут знакомить с каталанским языком

Власти Балеарских островов запустили кампанию Benvinguts!, направленную на то, чтобы поближе познакомить туристов, приезжающих на архипелаг, с каталанским языком.

На этой неделе в местах скопления туристов начинают распространять карточки, посвящённые каталонскому языку. Их будут размещать на стендах в 1554 точках, включая отели, музеи и информационные туристические центры.

Как рассказали в Совете по культуре, на лицевой стороне карточки размещена краткая справочная информация о языке, а на оборотой стороне – небольшой словарь с базовыми выражениями, такими как «доброе утро», «спасибо» или «приятного аппетита». Карточки разработаны на 9 языках: испанском, галисийском, баскском, английском, немецком, французском, голландском, итальянском и шведском. Выбор языков был основан на статистических данных о том, туристы из каких стран чаще посещают Балеарские острова. Всего подготовлено 4,15 млн карточек.