Туристка с татуировкой в форме карты Майорки произвела фурор в соцсетях

Фотография женщины, которая сделала себе татуировку в виде контура Майорки, стала настоящей сенсацией в социальных сетях, пишет ежедневник Diario de Mallorca. "Татуировка в форме карты острова, надпись "Плайя-де-Пальма" на месте муниципалитета Синеу и логотип пивного бара, название которого я не помню. Я ее фанат! (И сумочка в дополнение к наряду)", - написал пользователь Cocarroideceba в Instagram рядом со снимком туристки. Кадр был сделан в аэропорту Сон-Сан-Жоан.

"Экстремальная фотожурналистика (я подошел максимально близко)", - предупредил автор снимка. "Я растрогался. Она любит Майорку больше, чем мы сами", - написал один из комментаторов.

Впрочем, некоторые пользователи не остались в долгу и опубликовали фотографии своих татуировок с изображением острова, сделанных в знак любви к нему.