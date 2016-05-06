Туристический абонемент Málaga Pass поступит в продажу по всей Испании

Туристическая карта Málaga Pass поступит в продажу в 7 000 торговых точек по всей Испании, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на сведения компании-дистрибьютора Neoturismo. Málaga Pass – своеобразный туристический паспорт, позволяющий путешественникам посетить основные достопримечательности, а также культурные и развлекательные заведения в течение определенного времени.

Реализацией абонемента займутся 5 287 агентств по всей стране. В их число входят как независимые фирмы, так и компании, принадлежащие группам Airmet y Cybas, Negó, Teamgroup, AGC, Avasa и Transvia. Кроме того, вся необходимая информация была направлена в агентства Halcón-Ecuador, Nautalia и Be the Travel Brand, в общей сложности насчитывающие около 1 700 точек продаж.

С помощью карты Málaga Pass туристы смогут посетить все интересующие их достопримечательности без необходимости ждать в очереди. Кроме того, их ждет ряд бонусов в фирмах, участвующих в проекте Málaga Cruise Shops и Интегральной системе туристического качества направлений (Sicted). Абонемент существует как в обычном, так и в цифровом формате для мобильных устройств на базе Android и iOS. Карта активируется в момент первого использования, и с этого момента турист может пользоваться всеми ее преимуществами.

Базовая стоимость карты составит 28 евро за 24 часа. Остальные варианты обойдутся несколько дороже: 38 евро за 48 часов, 46 евро за 72 часа и 62 евро за неделю. Абонементы являются персональными и не подлежат передаче: карты персонализируются в момент их покупки.