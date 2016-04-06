Туристические расходы в Испании в феврале выросли на 8%

Расходы туристов в Испании в феврале увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,7 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Института национальной статистики. Средний показатель ежедневных расходов на человека увеличился на 4,9% до 129 евро. Однако средние траты на поездку упали на 5% до 1008 евро.

Британские туристы принесли Испании 18,6% от общего объемы средств, или 689 миллионов евро, что на 10,7% больше, чем в прошлом году. Их среднесуточные траты увеличились на 2,3% до 104 евро, расходы на поездку упали на 5,5% до 854 евро, а продолжительность пребывания сократилась на 7,6% до 8 дней.

Туристы из Северной Европы увеличили свои расходы на 9,7% до 476 миллионов евро, что составляет 12% от общего объема. Гости из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции тратили в среднем 133 евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Продолжительность поездки снизилась на 3% и составила 8,8 дней.

Гости из Германии сократили расходы на 3,1% до 472 миллионов, французы - на 3,6% до 289, итальянцы – на 7,4% до 151 миллиона евро. Но остальные туристы стали тратить больше на 10,5% и оставили в Испании 1,627 миллиарда евро.

В основном гости Испании совершали покупки на Канарских островах – 34,1% от общего объема. На втором месте Каталония с 22,5%, на третьем – Андалусия с 13,1%.

На Канарах заработали на туризме на 7,9% больше, чем в прошлом году, или 1,262 миллиарда евро, в Каталонии - на 14,1% больше, или 832 миллиона евро. А в Андалусии траты снизились на 6,7% до 483 миллионов евро. Мадрид с 11,3% от общего объема денег находится на четвертом месте с затратами, выросшими на 15% до 419 миллионов евро. В Валенсии (8,9% от общего объема) расходы туристов выросли на 9,1% до 328 млн евро.

На Балеарских островах (4,6% от общих трат) рост расходов был рекордным – 45,6% в годовом исчислении до 170 миллионов евро.

На гостиницы туристы потратили 63% от общего объема денег. В этом сегменте отмечен рост на 14,2%. 70,6% расходов были сделаны без путевки, просто во время пребывания. 74,9% гостей Испании приехали в страну на отдых, остальные – по делам.

За последние 2 месяца туризм дал заработать Испании 7,415 миллиарда евро.