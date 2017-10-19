Туристическая активность в Каталонии к концу года может снизиться на 30%

С тех пор как каталонское правительство начало подготовку к проведению незаконного референдума о независимости, туристическая активность в регионе снизилась на 15%. Если сложившаяся обстановка нестабильности и отсутствия правовых гарантий сохранится, падение активности продолжится.

На этой неделе объединение Exceltur, включающее в себя 23 крупнейшие туристические компании страны, представило доклад, в котором обосновала необходимость положить конец каталонскому кризису.

В объединении отметили, что летний сезон в нынешнем году завершился с положительными результатами, несмотря на ряд трудностей, с которыми столкнулась Каталония, в том числе выступления радикалов против засилья туристов, забастовка в аэропорту Барселоны и августовские теракты.

По подсчётам Exceltur, при условии что ситуация в Каталонии в ближайшие месяцы не улучшится, в четвёртом квартале негативная тенденция может вылиться в сокращение доходов туристической отрасли на 1 миллиард 796 миллионов евро и падение туристической активности на 30%.