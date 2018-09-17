Турист спас в Испании тонущих детей и потребовал за это компенсацию

Британский турист, отдыхавший в Испании, считает, что туроператор должен возместить ему моральный ущерб после того, как он спас двух детей, тонувших в бассейне отеля.

Как сообщает британское издание Liverpool Echo, инцидент произошёл в июне на острове Менорка. 32-летний турист остановился в отеле Victoria Playa в городе Санто-Томас. В один из дней он находился у бассейна, когда заметил в воде двух детей: семилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, которым требовалась помощь. По словам британца, дежурный спасатель видел, что они тонут, но ничего не предпринял.

Спустя два месяца мужчина пожаловался, что туроператор TUI, у которого он приобрёл поездку, не выплатил ему денежной компенсации за моральный ущерб. Он заявил, что этот случай испортил ему весь отпуск и так сильно подействовал на его эмоциональное состояние, что ему пришлось взять ещё неделю отдыха, чтобы отойти от произошедшего.

В компании TUI поблагодарили туриста за смелость, но отказались выплачивать компенсацию, заявив, что могут предложить лишь бесплатное посещение психолога. Также туроператор сообщил, что отель принял соответствующие меры в отношении спасателя, дежурившего в тот день.