Тур «Игры престолов» стартует в Барселоне

В июле, с выходом седьмого сезона нашумевшего сериала «Игра престолов», было объявлено о проведении интерактивной выездной экспозиции, посвящённой миру «Песни Льда и Пламени». На момент появления этих сообщений было известно лишь о том, что отправной точкой тура будет один из европейских городов, а также, что выставка начнётся осенью.

Несмотря на то, что подробности проведения мероприятий по-прежнему держатся в секрете, газета La Vanguardia, сообщает, что с большой долей вероятности, первым городом тура в конце октября может стать Барселона. По информации издания, выставка Game of thrones: The touring exhibition пройдёт в готических верфях Драссанас, где располагается Морской музей Барселоны.

Планируется, что в экспозиции, которая раскинется на площади около 3 тысяч квадратных метров, будут воссозданы культовые локации Вестероса, а также будут представлены костюмы, аксессуары и оружие, которое используют герои истории.

Первая выставка, посвящённая «Игре престолов», была организована в 2013 году после выхода третьего сезона популярного сериала. В 2015 году выставка проходила в Мадриде.

Испания является важным местом для сериала, поскольку здесь неоднократно проводились съёмки различных фрагментов. Среди кинолокаций - Севилья, Осуна, Жирона, а также природный парк Барденас-Реалес в провинции Наварра, замок Пеньисколы в Валенсии и другие места.