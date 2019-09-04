Три испанские пиццерии попали в европейский топ-50: две в Мадриде и одна в Барселоне

Составлен рейтинг лучших пиццерий Европы - 50 Top Pizza Europe 2019. В нём нет итальянских заведений - для них существует отдельный рейтинг, в котором первое место досталось пиццерии Pepe In Grani в Каяццо.
Европейский рейтинг возглавляет пиццерия 50 Kalò di Ciro Salvo в Лондоне. В топ-50 также попали три испанских заведения.
На 21 строчке находится Grosso Napoletano Santa Engracia в Мадриде. Таким образом, этот ресторан можно назвать лучшей пиццерией в Испании. Адрес: Calle de Sta Engracia, 48.
На 28 месте расположилась еще одна мадридская пиццерия - Oven Mozzarella Bar. Это сеть с несколькими точками в столице. Адреса: C/ Gran Vía, 6; Calle de Fuencarral, 74; C/ Atocha, 114.
На 39 месте - пиццерия La Balmesina в Барселоне, которая находится в по адресу: Carrer de Balmes, 193.Темы: Туризм Мадрид Барселона