The Washington Post: на Менорке больше коров, чем людей

По мнению автора статьи Альберта Стамма, остров можно описать тремя словами: вода, огонь и камень. Журналист отмечает, что здесь сохранился спокойный уклад жизни, благодаря ограничению туризма. Он также пишет о том, что экономика острова преимущественно основана на сельском хозяйстве, базируя свой вывод на утверждении о том, что на Менорке больше коров, чем людей.

Как сообщают местные СМИ в ответной публикации, на самом деле на Менорке почти в десять раз больше людей, чем коров. По данным последней переписи, численность населения на острове составляет 91 601 жителей, в то время как поголовье крупного рогатого скота – 9 441 корова.