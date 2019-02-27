Тенерифе продвигает туристическое предложение класса «люкс» на рынке Беларуси

Организация по туризму острова Тенерифе (Turismo de Tenerife) приняла участие в воркшопе Travel Connections Luxury, который прошёл в Минске 19 февраля.
На мероприятии, ориентированном на отдых класса «люкс», была представлена марка острова Tenerife Select.
Туристический сектор Тенерифе находится в поисках новых рынков. В Беларуси канарский остров позиционируется как люксовое направление.
В ходе мероприятия испанцы установили контакты с беларусскими туроператорами и агентствами. Как отмечают в Turismo de Tenerife, встречи позволили узнать из первых рук о том, как в Беларуси воспринимают Тенерифе, что позволит выработать соответствующую стратегию продвижения.
В Совете Тенерифе по туризму добавили, что Беларусь быстро развивается и превращается в интересный туристический рынок для Канарских островов.
Сотрудничество с компаниями в Беларуси Turismo de Tenerife планирует осуществлять через своё представительство в Москве. Организация не собирается ограничиваться беларусской столицей и намерена также провести промо-кампании в областных центрах.Темы: Туризм