Тенерифе – основное направление для холостяков в День святого Валентина

Остров Тенерифе оказался самым популярным направлением на День всех влюблённых среди путешествующих в одиночку.

По данным портала по поиску авиабилетов eDreams, который представил такую статистику, в 2017 году излюбленными направлениями среди соло-путешественников из Испании были Мадрид, Барселона, Лондон, Париж и Берлин. В этом году Тенерифе не только обогнал европейские столицы, но и показал стремительный рост по сравнению с предыдущим годом, увеличив свою популярность на 146%.

Также всё чаще для путешествий в одиночку выбирают Гавану, Дублин, Боготу и Лиссабон.

Что касается поездок вдвоём, самыми популярными романтическими направлениями в прошлом году были Мадрид, Париж, Лондон, Рим и Барселона, а в нынешнем году французская столица вернула себе статус главного «города любви».