Телефонным будкам в Испании дадут новую жизнь

Телекоммуникационная компания Telefónica и стартап iUrban запустили проект по превращению немногих оставшихся телефонных кабин в портативные пункты туристической информации с функцией зарядки мобильных, сообщают информационные агентства Испании. На сегодняшний день в стране работает 7 подобных устройств. Все они расположены в Андалусии. "Мы работаем над планами по переоборудованию по меньшей мере еще 300 кабин по всей стране", - объяснил директор по развитию продукта Telefónica onthespot Хавьер Лоренте Мартинес.

История испанских телефонных автоматов берет свое начало в 1928 году, когда первый из них был установлен в столичном парке Ретиро. Стартап iUrban дал им шанс на новую жизнь. Три года назад исполнительный директор фирмы Андрес Мартинес и его партнер решили создать устройство, которое позволило бы подзарядить телефон прямо на улице. Их проект прошел через акселератор Andalucía Open Future, партнерами которого являются правительство Андалусии и компания Telefónica. Там партнеры создали уличный пункт зарядки с сенсорным экраном, технология которого впоследствии была запатентована. Его можно использовать на любой поверхности, будь то фонарь или навес на остановке транспорта.

"Представители Telefónica предложили нам провести испытания в телефонных автоматах", - вспоминает Мартинес. Основателям iUrban понравилась идея использования уже существующих ресурсов, которые позволили снизить расходы примерно на 30%. "Нам нужно было просто снять телефонный модуль и подключить свое устройство. Теперь вместо звонков люди могут подзарядить в кабинах свои телефоны", - рассказал основатель стартапа.

На сегодняшний день 3 подобных автомата работают в Малаге, 3- в Гранаде и еще один – в Севилье. Последний также имеет функцию раздачи WiFi. "Многие муниципалитеты выразили интерес к проекту, так как он позволяет иметь круглосуточный офис туристической информации по очень низкой цене. Установка требует минимальных усилий и занимает 10 минут", - объясняет предприниматель.

Новая разработка пользуется спросом, в особенности в вечернее время, когда закрываются традиционные туристические бюро. Для подзарядки в каждом из городов кабинами пользуются примерно 500 раз в день.

Из 18 000 оставшихся на сегодняшний день в Испании автоматов 12 000 являются нерентабельными. По данным исследования Нацинальной комиссии по вопросам рынка и конкуренции (CNMC), 88% жителей страны никогда не пользовались телефонными кабинами. Согласно сведениям Telefónica, примерно в половине из них даже не осуществляются звонки.