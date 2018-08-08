Таррагона продвигает альтернативный морской туризм

На Коста-Дорада решили разнообразить классическую туристическую формулу «солнце и море». Муниципалитеты провинции Таррагона продвигают альтернативные виды досуга: от спортивных до кулинарных развлечений, сохраняя при этом приверженность морской составляющей.

Власти Таррагоны отмечают, что одного пляжного отдыха на современном туристическом рынке недостаточно, и обещают путешественникам возможность насладиться уникальными природными пространствами и даже «превратиться в русалку».

В Вендрелле в комарке Баш-Пенедес в июле снова начал принимать посетителей морской заповедник Masia Blanca, который на протяжении двух лет был закрыт. Aula Aquàtica предлагает заняться сноркелингом в этой местности, изучить морское дно, понаблюдать за лугами посидонии океанской, беспозвоночными, ракообразными и придонными рыбами.

В Л'Амеллья-де-Мар в комарке Баш-Эбре, где насчитывается более 30 бухт, приглашают познакомиться с местными рыболовными традициями. Желающие могут поплавать в окружении тунца прямо в питомнике или съездить на экскурсию в рыбоводческие хозяйства в открытом море. Также в Л'Амеллья есть сноркелинг, каякинг и аренда лодок.

Сан-Карлос-де-ла-Рапита в комарке Монтсия предлагает оценить местную кухню и продегустировать мидий прямо в море в бухте Альфакс, в непосредственной близости к местам, где их выращивают.

Среди других предложений – рыболовный туризм в Камбрильсе на традиционных рыбацких судах, бесплатные морские маршруты сноркелинга в Салоу, обучение плаванию в стиле русалки или тритона на лодочной станции Коста-Дорада, прогулка по пещере Кова-дель-Льоп и паддл-сёрфинг на пляже Torn в Оспиталет-дель-Инфанте. На пляжах Sant Salvador, Coma-ruga и El Francàs в июле и августе проводятся спортивные мероприятия.