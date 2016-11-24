Тарифы такси в Барселоне в следующем году будут заморожены

В ходе пленарного заседания муниципальная транспортная компания Área Metropolitana de Barcelona (AMB) приняла решение заморозить тарифы такси в следующем году, сообщают информагентства Испании. Соответствующее предложение было выдвинуто Городским институтом такси (IMET) по результатам экономического исследования в сфере ежегодного пересмотра тарифов. В соответствии с его данными, индекс потребительских цен (IPC) в данном секторе в 2016 году снизился на 1,3%. Кроме того, существующие на сегодняшний день финансовые притоки «покрывают расходы и обеспечивают разумную прибыль».

В ближайшие месяцы институт IMET и организации, входящие в состав Технического комитета такси, начнут процесс анализа нынешней тарифной структуры с целью ее обновления и адаптации к существующему положению дел в секторе.

В соответствии с принятым решением, в грядущем году будут действовать следующие расценки: перевод в положение «Занят» обойдется пассажирам в 2,1 евро, а каждый километр – в 1,1 евро по стандартному тарифу. Размер дополнительных сборов составит 3,1 евро за въезд на территорию порта или аэропорта и выезд с нее, а также за подачу автомобиля на 7 мест и заказ такси в особое ночное время. За чемодан клиентам придется доплатить 1 евро, при этом они смогут провезти максимум четыре предмета багажа. Минимальный тариф за поездку в аэропорт составит 20 евро.