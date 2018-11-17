Таксисты Мадрида объявили забастовку 26 ноября

Таксисты Мадрида вновь собираются бастовать в знак протеста против таких компаний как Uber и Cabify. 26 ноября они приостановят работу и выйдут на демонстрацию у стен столичной мэрии и регионального правительства, чтобы потребовать от властей принять конкретные меры по регулированию услуг по аренде автомобиля с водителем (VTC), что предусматривается декретом испанского правительства.
Это первая акция таксистов после принятия нового нормативного акта, который вводит ограничения для компаний VTC. Предыдущая забастовка прошла в конце июля.
Начало манифестации запланировано на 11:00 на площади Пуэрта-дель-Соль. Манифестанты пройдут по улицам столицы до площади Сибелес, где расположена мэрия. Таким образом, водители такси намерены выразить протест против бездействия властей в регулировании деятельности Uber и Cabify.
Как отметили в Ассоциации такси Мадрида, городские и региональные власти должны заняться решением проблем мобильности, перегруженности дорожного движения и сопутствующих экологических проблем, которые, по мнению таксистов, связаны с деятельностью VTC.
Таксисты также пообещали организовывать акции до тех пор, пока не будут предприняты реальные действия.
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