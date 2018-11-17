Таксисты Мадрида объявили забастовку 26 ноября

Таксисты Мадрида вновь собираются бастовать в знак протеста против таких компаний как Uber и Cabify. 26 ноября они приостановят работу и выйдут на демонстрацию у стен столичной мэрии и регионального правительства, чтобы потребовать от властей принять конкретные меры по регулированию услуг по аренде автомобиля с водителем (VTC), что предусматривается декретом испанского правительства.