Таксисты Балеарских островов проведут манифестацию в середине сентября

Группа компаний Auto-taxis и Autoturismo de Baleares намерена провести 13 сентября в Пальме акцию протеста против существующих мер регулирования в отношении такси.

Как сообщает агентство Europa Press, в первую очередь, таксисты недовольны ограничениями на основе количества отработанных часов. Согласно действующим правилам, на таксометрах устанавливаются лимиты в 16-19 часов работы в сутки. Водители такси требуют изменить эти правила и предоставить им возможность работать 24 часа в сутки. Кроме того, с помощью этой акции таксисты хотят вновь привлечь внимание муниципалитета к необходимости увеличить присутствие полиции на некоторых объектах, в том числе в аэропорту.

Начало манифестации намечено на 10:00 у стадиона Son Moix. Таксисты проедут по городу и завершат акцию у мэрии, где они надеются пообщаться с мэром и другими представителями органов власти.

По словам президента ассоциации Антони Бауса, существующие ограничения работы являются основной причиной нехватки такси в городе, что наносит ущерб не только водителям, но и пассажирам, которые также выражают своё недовольство.