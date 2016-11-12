Суперлуние в Испании: четыре лучших точки для наблюдения

14 ноября в Испании можно будет понаблюдать за одним из самых впечатляющих природных явлений, так называемым суперлунием, во время которого Луна будет на 14% больше и на 30% ярче, чем во время обычного полнолуния. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на НАСА, ее эллиптическая орбита приблизится к Земле на минимальное за последние 68 лет расстояние, чего в будущем не произойдет до 25 ноября 2034 года.

Несмотря на то, что увидеть суперлуние можно будет в течение всего дня, самым зрелищным это явление будет в 13:52. Эксперты советуют наблюдать за ним из точек, где Луна максимально приближена к горизонту. По возможности эти районы должны быть темными и удаленными от огней города. В Испании существует как минимум четыре подобных места.

Горы Тенерифе

В горах острова Тенерифе располагается Метеорологическая обсерватория Исанья, один из важнейших мировых центров подобного рода. Ее окрестности идеально подходят для наблюдения за небом в силу местного климата, высоты и чистоты воздуха.

Консуэгра, Толедо

Местоположение городка Консуэгра, известного в первую очередь своими мельницами, делает его еще одним удачным вариантом для наблюдения за суперлунием: он находится на значительной высоте и в отдалении от светового загрязнения крупных городов, и отсюда хорошо видна линия горизонта.

Остров Исла-де-Лобос, Канары

Из городка Корралехо на острове Фуэртевентура ходит паром до маленького безлюдного островка Исла-де-Лобос, где нет даже отелей. Здесь можно получить разрешение разбить палатку и насладиться суперлунием во всей его красе.

Смотровая площадка Сан-Николас, Гранада

Смотровая площадка Сан-Николас – одно из самых посещаемых мест в Гранаде. Отсюда видны дворец Альгамбра и исторический район Альбайсин. На закате солнце окрашивает их стены в красноватые тона, а ночью с площадки открывается впечатляющий вид на звезды.