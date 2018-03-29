Страстная неделя в Альмерии может получить особый туристический статус

С такой инициативой выступил Отдел продвижения города и торговли. В мэрии Альмерии отмечают неразрывную связь Страстной недели и туризма, что выражается в повышении качества обслуживания и торговли. К тому же Альмерия претендует на звание испанской гастрономической столицы 2019 года.

Представители власти также считают, что город обладает особым туристическим потенциалом. В 2003 году альмерийская Страстная неделя получила статус праздника, представляющего туристический интерес на региональном уровне. По мнению городских властей, Страстная неделя в Альмерии позволяет по-особенному прочувствовать религиозные мероприятия, и этот период является одним из самых знаковых в году. Ежегодно более 15 тысяч членов религиозных братств работают над подготовкой к празднику, наполненному «традицией, страстью, духовностью и культурой».