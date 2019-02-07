Стоит ли есть жировую прослойку хамона?

Хамон иберико бельота – это продукт, который содержит полезные ненасыщенные жиры, способствующие снижению уровня холестерина. На 100 г продукта приходится 14 г жира, а также 28 г протеина и 57 г воды. При этом жир хамона отличается высоким содержанием натрия и содержит до 510 мг калия. К тому же, в нём нет углеводов или сахара, что повышает его полезность.

Как отмечают производители хамона, при изготовлении высококачественной разновидности иберико бельота, должны в обязательном порядке соблюдаться требования, установленные королевским декретом 2014 года. На каждую свинью должно приходиться по меньшей мере 1 га земли, к тому же, животные должны питаться желудями на протяжении двух месяцев перед забоем и набрать за это время не менее 46 кг.

Жёлуди, которые едят свиньи, обладают высокой энергетической ценностью, а их отличительной особенностью является высокое содержание олеиновой кислоты, которое достигает 60%. Кроме того, они содержат в большом количестве полезные жирные кислоты омега-9, а также омега-6 и омега-3. В связи с этим производители уверены, что с ломтиков хамона не стоит срезать жировую прослойку.