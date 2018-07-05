Стала известна дата проведения Shopping Night Barcelona 2018

В 2018 году в столице Каталонии в девятый раз пройдёт Shopping Night Barcelona. «Ночь покупок» запланирована на 22 ноября.

Мероприятие, которое будет проходить на Пасео-де-Грасия и прилегающих к нему улицах, откроет рождественский сезон. Оно также станет прелюдией к «чёрной пятнице» и предложит гостям и жителям каталонской столицы специальные скидки.

Shopping Night Barcelona организована Ассоциацией Пассеч-де-Грасия при поддержке мэрии Барселоны. Помимо шопинга запланированы музыкальные, кулинарные и культурные мероприятия. На улицах будут установлены сцены, где будет играть живая музыка и пройдут различные представления. В Shopping Night Barcelona примут участие более 30 ресторанов и шеф-поваров, среди которых обладатели мишленовских звёзд Нандо Хубани, Мартин Берасатеги и Карме Рускайеда.