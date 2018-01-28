Средний показатель загруженности отелей Барселоны в прошлом году составил 80%

Средний показатель загруженности гостиниц Барселоны в прошлом году составил 80%, а их оборот вырос на 6%, сообщают информационные агентства со ссылкой на заявления председателя Гильдии отельеров Жорди Клоса. По его словам, подобные результаты стали возможными благодаря выдающимся итогам первого полугодия. Они компенсировали потери последних месяцев, вызванные августовскими терактами, политической нестабильностью и неприязнью местных жителей по отношению к туристам.

Согласно данным Гильдии, по сравнению с прошлым годом оборот отелей каталонской столицы в октябре и ноябре сократился на 15%, а в декабре – на 25%. Больше других пострадали отели класса "люкс", выручка которых в декабре снизилась на 35% в среднегодовом выражении. По словам Клоса, это самое масштабное падение за последние 25 лет.

В свою очередь, загруженность отелей в последнем квартале снизилась на 18%, а потери в выручке привели к тому, что трудовые договоры 2 000 сотрудников не были обновлены. Таким образом, под сокращение попали около 8% всех работников сектора.

В свете сложившейся ситуации Клос призвал представителей городской администрации к срочному принятию мер, которые позволили бы прекратить стремительный закат туристической сферы. В частности, он потребовал от мэра Ады Колау увеличения объема экономических ресурсов на продвижение за счет туристического сбора. По его словам, падение обусловлено в основном сменой тенденций на внутреннем, англосаксонском и американском рынках.