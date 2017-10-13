Средние расходы испанцев на путешествия выросли на 25%

В 2017 году среднестатистический испанец потратил на путешествия 1141 евро, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Такие данные приводит центр исследований Observatorio Cetelem. Согласно его отчёту о потребительских расходах в Испании за 2017 год, большая часть этой суммы приходится на отели; на них испанцы, в среднем, тратят 669 евро, что на 30% больше по сравнению с 2016 годом. Кроме того, возросли расходы на авиаперелёты на 19% (531 евро) и на поездки на поезде – на 37% (189 евро). Аренда квартир в текущем году, обходилась испанцам, в среднем, в 541 евро.

Наибольший рост был зафиксирован по расходам на туры на круизных лайнерах, они увеличились вдвое, до 1449 евро на человека. За ними следует аренда автомобилей, на которые испанцы потратили на 88% больше чем в прошлом году, и турпакеты – на 85% больше.

Что касается способов приобретения туристических услуг, в 2017 году на первом месте оказались онлайн-турагентства, к которым обратился 31% потребителей, и онлайн-агентства по продаже авиабилетов – 30%.