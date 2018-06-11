Среднестатистический турист оставляет в Барселоне 1000 евро

Средние расходы туристов, посетивших Барселону в прошлом году, составили 998 евро на человека, что на 62 евро меньше чем в 2016.

По данным Центра исследования туризма Барселоны, без учёта расходов на проживание, транспорт и стоимости турпакета, среднестатистический турист в 2017 году оставил в городе 329 евро, на 23 евро меньше чем годом ранее. При этом средние суточные расходы на человека выросли с 76,6 евро в 2016 году до 79,4 евро в 2017.

Исследование проводилось среди 6 тысяч туристов, побывавших в столице Каталонии.

Отмечается, что туристы больше всего в Барселоне ценят архитектуру и культуру, которые получили 8,8 баллов из 10. Самую низкую оценку путешественники поставили уровню шума - 6,9 из 10.

Также сообщается, что 9 из 10 туристов считают Барселону городом для пеших прогулок. Почти половина респондентов отметили чрезмерное количество людей для осмотра достопримечательностей, а 31,5% считают, что цены в городе завышены.