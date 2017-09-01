Самые распространенные хитрости в ресторанах Испании

Нынешнее лето прошло без громких скандалов, связанных с оплатой счетов в испанских заведениях, однако это не значит, что в ресторанном бизнесе обошлось без мошенничества. Потребительская организация FACUA составила список самых распространенных практик, с помощью которых его представители обманывали своих клиентов.

Как сообщает газета 20 Minutos, в него вошли такие "оригинальные" идеи, как сбор за скатерть или за стирку, которая обошлась гостям в 1,75 евро с человека. Что это - новая разновидность платы за столовые приборы, которая встречается в ресторанах довольно часто, или надувательство? По мнению Рубена Санчеса, автора книги "Тимократия", даже этот распространенный сбор так же абсурден, как плата за скатерть: в соответствии с законом, заведение должно предоставлять все необходимое для приема пищи. Во избежание нарушений этой нормы в ресторанах определенного уровня подобную статью проводят как дополнительную плату за обслуживание.

Список FACUA также включает в себя такие парадоксальные позиции, как посещение уборной или лед. Впрочем, закон не считает последний вид сборов противоправным, и во многих заведениях при заказе кофе со льдом его компоненты включаются в счет по отдельности. Главная хитрость заключается в том, что этот момент должен быть прописан в меню, в противном случае клиент может отказаться от оплаты. Это же правило касается хлеба.

Что касается меню, то многие заведения включают в него цены без НДС и делают на его страницах соответствующую приписку. Представители FACUA напоминают, что клиенты не обязаны доставать калькулятор, чтобы посчитать конечную стоимость той или иной позиции.

Еще одним классическим вариантом на грани законности является повышение цен в зависимости от того, где обслуживали клиента – за барной стойкой, за столиком или на террасе. Подобная разница также является допустимой, если она упомянута в меню: напротив каждого из его пунктов должна быть четко указана цена в зависимости от места употребления.