Специальный автобус будет подвозить туристов к парку Гуэль

В мэрии Барселоны объявили о запуске автобуса, который будет довозить посетителей в парк Гуэль от станции метро Alfons X (линия L4). Поездка будет включена в стоимость входного билета в парк.

Нововведение направлено на то, чтобы, с одной стороны, облегчить туристам путь в Гуэль, а с другой – снизить нагрузку на обычный общественный транспорт. В мэрии заявили, что услуга появится в следующем году до начала летнего сезона.

В мэрии напомнили, что входной билет в парк Гуэль со следующего года можно будет приобрести только в интернете и в специальных автоматах по цене 10 евро.

Жители окрестностей парка Гуэль, у которых есть специальный билет для входа в парк, также смогут бесплатно пользоваться новым транспортом. В мэрии рассчитывают, что автобусы смогут перевозить от 300 до 600 человек каждый час. Они будут отправляться от метро по мере заполнения в часы работы монументальной зоны парка.

Также сообщается, что в ноябре уберут автобусные остановки 24 и 92 маршрута, расположенные у входа в парк.

Меры разрабатывались специальной группой по мобильности парка Гуэль, в составе которой числятся представители объединений жильцов и торговцев, школ и муниципальных властей. Они входят в пакет из 196 мер, предусмотренный Стратегическим планом для парка Гуэль, на который выделено почти 25 млн евро. Среди его основных целей – улучшение мобильности в парке и его окрестностях.