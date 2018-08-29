Сотрудники аэропорта Сантандера будут бастовать 8 и 17 сентября

Сотрудники службы безопасности аэропорта Сантандера объявили забастовку на два дня: 8 и 17 сентября, последовав примеру своих коллег из других городов.

Как отмечают в профсоюзах, работники, присутствовавшие на заседаниях по поводу проведения забастовки, единогласно приняли это решение.

Поводом для забастовки является отсутствие компромисса с работодателями, которые, по мнению сотрудников, нарушают договорённости, достигнутые с Министерством развития.

В Сантандере за безопасность отвечает компания Segurisa. В профессиональных объединениях сообщают, что после объявления забастовки она не вышла на контакт с представителями работников.

Сотрудники службы безопасности недовольны отсутствием обещанных медицинских бонусов, требуют увеличить оплату за сверхурочную работу, а также жалуются на грязь в раздевалках и отсутствие бесплатных парковок для персонала.