Соколы защитят самолеты от птиц в аэропорту Малаги

Нынешним летом в аэропорту Малаги будет задействован специальный отряд соколов, призванный защитить самолеты от других птиц в момент взлета и посадки.

Впрочем, это лишь часть комплекса мероприятий по обеспечению безопасности полетов, которые аэропортовый комитет по вопросам дикой природы планирует организовать в грядущем сезоне. Так, в ходе недавней встречи специалисты также обсудили вопрос сокращения числа несанкционированных свалок мусора в долине реки Гуадалорсе, которые привлекают стаи птиц. Помимо этого, эксперты отметили необходимость контроля за нашествием голубей и ликвидации близлежащих запруд.

Соколы используются для борьбы с птицами на протяжении уже нескольких лет. В этом году необходимость в них оказалась еще более серьезной ввиду ожидаемого прилета миллионов особей на побережье Коста-дель-Соль.