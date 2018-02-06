Снегопады в Испании сменятся морозами

Обильные снегопады выпали на севере и в центральной части Испании, парализовав в некоторых районах движение автотранспорта. Синоптики обещают, что в ближайшие часы интенсивность осадков снизится.

Во вторник снегопады пройдут в меньшем количестве провинций. В среду антициклон принесёт на Пиренейский полуостров северный ветер, похолодание и морозы, которые сохранятся до конца недели. По прогнозам метеорологов, температура воздуха снизится до -5-10°C, в зависимости от региона.

Во вторник в Каталонии, Кастельоне и некоторых районах Арагона, близких к Пиренеям, сохранится оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. Жёлтый уровень опасности объявлен в Кантабрии, Кастилии и Леоне, Наварре, Риохе, Стране Басков и Астурии.

Как сообщают в Генеральной дирекции дорожного движения, набольшие затруднения наблюдаются на второстепенных дорогах в провинциях Леон, Авила, Уэска, Теруэль, а также в провинции Кастельон и в Астурии. Трасса AP-66, соединяющая Астурию и Кастилию и Леон, закрыта для движения грузового транспорта. Около 3 тысяч км автодорог по всей Испании ограничены или закрыты для движения автотранспорта, на некоторых из них, включая AP-66, обязательно использование зимней резины или цепей противоскольжения.